DJ Snake dévoile Broken Summer, un nouveau single aux couleurs de l'été indien

DJ Snake n'a pas de temps à perdre. Alors qu'il dévoilait il y a un mois son nouveau single "A Different Way" en collaboration avec Lauv, l'artiste français est bien décidé à enchaîner les tubes. Après le succès de son premier album Encore, il faut avouer qu'il devait avoir la pression en studio pour recréer la magie de certains de ses hits planétaires comme "Let Me Love You" avec Justin Bieber. Aujourd'hui, DJ Snake confirme tout le talent qu'il possède derrière ses machines et devrait en surprendre plus d'un avec le titre inédit "Broken Summer" (qui porte bien son nom), cette fois en duo avec Max Frost.

Le temps de quelques minutes, avec "Broken Summer", DJ Snake nous fait vivre un été indien haut en couleurs, qui donne envie de rêvasser en regardant le coucher de soleil. Après le puissant "A Different Way" qui a fait ses preuves aux quatre coins du globe, l'artiste a donc misé sur une ambiance chill et summer vibes, à l'image du dernier album de Calvin Harris : Funk Wav Bounces Vol.1. On est donc en droit de s'interroger : DJ Snake va-t-il suivre le chemin du DJ britannique ? Les fans ne refuseront pas de nouveaux tubes pour prolonger l'été... D'ailleurs foncez voir le clip de "Faking It" avec Calvin Harris, Kehlani et Lil Yachty.