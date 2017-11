DJ Save My Night avec Gaëtan Laurent le samedi de minuit à 1h

Gaëtan Laurent rempile pour une nouvelle saison sur Virgin Radio. Le DJ change simplement d’horaire, désormais il sauvera vos nuits entre minuit et 1h tous les samedis sur Virgin Radio. 1h de mix pour vous aider à vous endormir le samedi soir ou à vous préparer à sortir clubber, quelque soit votre équipe, gros kiff en perspective ! Notre jeune pousse vient également de sortir son premier son que l’on vous invite à découvrir dans le player ci-dessous. Rendez-vous tous les samedis entre minuit et 1h pour DJ Save My Night avec Gaëtan Laurent.