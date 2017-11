Dj Save My Night avec FDVM, Huko, Ofenbach et Aslove de 23h à minuit 

Toute l'année la tranche DJ Save My Night de Virgin Radio de 23h à minuit reçoit du beau monde : chaque samedi vous pourrez découvrir un mix signé Huko, FDVM Aslove ou Ofenbach. Ils auront tous pour mission de vous ambiancer le samedi soir avant Electroshock ! Dans des styles très différents, cette ribambelle de DJs représentatifs de la diversité de la french touch va vous régaler avec des mixs spécialement conçu pour DJ Save My Night et Virgin Radio. On vous laisse découvrir ci-dessous des extraits de leurs talents respectifs, de quoi vous donner une petite idée de ce qui vous attend tous les samedis de 23h à minuit !