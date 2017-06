DJ Save My Night avec Aristide le samedi de 22h à 23h

Le samedi soir sur Virgin Radio, vous le savez vous avez rendez-vous pour un shoot d'électro jusqu'au petit matin. A compter de samedi 24 juin, c'est Aristide qui prend les manettes de DJ Save My Night, votre rendez-vous 100% électro diffusé entre 22h et 23h. Le DJ aura la lourde tâche d'ambiancer les très nombreux auditeurs de Virgin Radio et de lancer le début de soirée très très chaud des samedi soirs sur Virgin Radio.

Pour le reste on ne change pas une équipe qui gagne : de 23h à minuit on retrouve Gaëtan Laurent derrière les platines, de minuit à 01h c'est la rediff de DJ Save My Night avec Aristide, de 01h à 03h c'est la rediff de Gaëtan Laurent et de 03h à 6h, on finit la nuit avec Electroshock !