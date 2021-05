Dj Khaled : Découvrez le clip dément de Let It Go avec Justin Bieber et 21 Savage (VIDEO)

Rappelez-vous, il y a quelques jours, on vous affirmait que Justin Bieber serait présent pour une collaboration sur le nouvel album de DJ Khaled intitulé Khaled Khaled. Chose promise, chose due, le célèbre chanteur d'origine canadienne vient de se dévoiler au travers du titre Let It Go, aux côtés de son acolyte américain et de 21 Savage. Un réunion au sommet que l'on peut retrouver sur toutes les plateformes de musique en ligne ainsi que sur YouTube où vient d'être dévoilé le clip totalement dément de ce nouveau morceau.

Réalisée par Colin Tilley, la vidéo nous emmène sur un parcours de golf où les trois artistes vacillent entre prouesses sportives, utilisation d'une tondeuse et combat contre un crocodile. Autant dire, du grand n'importe quoi. Quatre ans après I'm the One, Justin Bieber accepte une nouvelle fois l'invitation de son ami producteur. Un son réussi qui nous prépare pour la saison estivale et qui a notamment permis à Dj Khaled de se hisser en tête du très prestigieux Billboard 200. En parallèle, l'interprète de Peaches parade lui-aussi en tête des charts avec Justice, son nouvel opus. On vous laisse jeter un coup d'oeil !