Dix Pour Cent : Une saison 5 et un film à New York en préparation ?

Il y a quelques semaines, France 2 diffusait la quatrième (et potentiellement) dernière saison de la série déjà culte Dix Pour Cent. On ne va pas se mentir, on a tous secrètement espéré que ces épisodes ne seraient pas les derniers... et visiblement, Dominique Besnehard a quelques idées pour le futur de nos agents préférés ! Ainsi, le co-producteur a confié que France Télévision souhaitait rempiler pour une cinquième saison. Et ce n'est pas tout ! Puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, un film (en potentielle association avec Netflix) serait dans les tuyaux... et son intrigue mènerait Andréa et sa bande à New York.

Une cinquième saison ?

"Elle reviendra. On est en train d'examiner plusieurs projets avec France Télévision. On va peut-être faire un unitaire à New York et ensuite on reviendra à une cinquième saison", a t-il ainsi confié à Télépro en évoquant la série. "L'unitaire serait pour la télévision. Ce serait bien, si on tourne aux États-Unis, de le faire en association avec Netflix", ajoute t-il. Avant de découvrir ces excitants nouveaux projets, il faudra patienter encore un peu : "Là pour le moment, on réfléchit. Il faut du temps pour écrire une cinquième saison. Mais ne rien faire avant cette cinquième saison ça va un peu éloigner le spectateur, alors que si on fait un unitaire assez vite, les gens ne vont pas la perdre de vue".

Vous savez ce qu'on dit, patience est maître de vertu. Il ne nous reste plus qu'à revoir les quatre saisons pour que l'attente paraisse moins longue !