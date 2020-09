Dix Pour Cent Saison 4, la date de diffusion (enfin) dévoilée

Vous l'attendiez ? Elle arrive ! Le 21 octobre prochain sera diffusée la quatrième saison très attendue de Dix Pour Cent. Après de longs mois d'attente, les téléspectateurs de France 2 retrouveront les agents les plus drôles du milieu artistique. Et, petit bonus, la série annonce son retour avec un extrait des épisodes à venir. Retrouvez Mathias Barneville et Noémie Leclerc ci-dessous :

Ça y est, on peut enfin vous le dire ! ???? #DixPourCent pic.twitter.com/3mgovtOqcK — France 2 (@France2tv) September 29, 2020

Cette quatrième saison promet un casting 5 étoiles avec notamment Sigourney Weaver, Charlotte Gainsbourg, Muriel Robin, Jean Reno ou José Garcia. En ce qui concerne l'intrigue, nous retrouverons la petite bande quatre mois après la nomination d'Andréa Martel (interprétée par Camille Cottin) au poste de directrice générale de l’agence ASK. Cette dernière se retrouvera ”à nouveau en situation périlleuse avec le départ potentiel de tous les talents de Mathias”.

Patience, plus que trois semaines !