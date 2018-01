Dix pour cent saison 3 dévoile son casting avec Julien Doré, Jean Dujardin, Isabelle Huppert...

Dix Pour Cent est l'une des séries françaises les plus prisées du moment. Diffusée sur France 2 depuis 2015, la fiction créée par Fanny Herrero dépeint le milieu des agents artistiques. Si l'agence ASK est fictive, la série flirte allègrement avec la réalité puisque de nombreuses personnalités y sont apparues dans leur propre rôle. Joey Starr, Cécile de France, Laura Smet, Virginie Efira, Ramzy Bedia, Michel Drucker, Norman Thavaud, entre autres, sont ainsi apparus au cours des deux premières saisons. Au delà d'un casting 4 étoiles, les intrigues soignées et l'ambiance de la série ont contribué à son succès. La bonne nouvelle c'est qu'on sait désormais quels seront les acteurs au centre de la saison 3 !

Les acteurs Jean Dujardin, Monica Belluci, Isabelle Huppert, Gérard Lanvin et Béatrice Dalle ont donc été annoncés dans leur propre rôle pour la saison 3. On est pas à l'abris que d'autres comédiens connus rejoignent le casting entre temps. Julien Doré, qui était l'un des fils rouges de la saison 2 et qui a adoré participer au programme, sera de retour. La date de diffusion de Dix pour Cent saison 3 n'a pas encore été dévoilée mais on sait déjà que l'intrigue devrait se concentrer sur les relations compliquées entre Hicham, le nouveau patron de ASK, et les agents.

Dix pour Cent est actuellement disponible en replay sur le site de France2 et sur Netflix