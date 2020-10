Dix Pour Cent : La jolie histoire vraie qui a inspiré un épisode

Elle est là ! La quatrième (et très attendue) quatrième saison de Dix Pour Cent est actuellement diffusée sur France 2 et nous apporte son lot de bonnes surprises. Le casting, d'abord ! Avec notamment Charlotte Gainsbourg, Sandrine Kiberlain, Muriel Robin, Sigourney Weaver, mais aussi les comédiens Franck Dubosc, Jean Reno et José Garcia. Et justement, l'épisode centré sur ce dernier nous plonge dans une (très) jolie histoire vraie révélée par Brut.

Dans cet épisode (le troisième, très exactement), José Garcia retrouve sur un tournage l'un de ses amours de jeunesse - une histoire vécu par le comédien Jean Louis Trintignant : 'Jean-Louis Trintignant, avec qui j'ai beaucoup aimé travailler, m'a dit : 'Voilà l'actrice qui va être ma partenaire, Stefania Sandrelli.' Il m'a raconté qu'il était marié, elle aussi, et tout d'un coup, ils ont eu un espèce de trouble comme ça. Ca peut arriver sur un film. Et ils s'étaient donnés rendez-vous un an après dans un hôtel pour voir..."., raconte ainsi Dominique Besnehard.

On ne connaîtra jamais la fin de l'histoire mais en tout cas, l'ancien agent artistique y a puisé l'inspiration : 'Est-ce qu'avec le temps, j'ai dramatisé ou bien amené quelque chose d'un peu poétique ?"

Le troisième épisode sera diffusé la semaine prochaine sur France 2.