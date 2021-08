Dix pour cent : découvrez la bande-annonce délirante de la version bollywoodienne (VIDEO)

Ces dernières années, Dix pour cent s'est inscrite dans le paysage audiovisuel français comme l'une des séries les plus drôles et populaires de sa génération ! Diffusé sur France 2 et en streaming sur la plateforme Netflix, le programme a rapidement intéressé le grand public mais aussi les producteurs étrangers, toujours à l'affut d'idées à exporter dans leur pays. Alors que le Canada a été l'un des premiers à produire le show original imaginé par Dominique Besnehard, c'est désormais au tour de l'Inde de dévoiler la bande-annonce de son projet. Une vidéo de quelques secondes dans laquelle on découvre les quatre agents qui seront au cœur de l'intrigue de Call my agent : Bollywood.

Beaucoup plus "bling bling" que sa grande sœur française, la version indienne nous montre des agents qui se pavanent en vêtements de luxe et font la fête sans arrêt. Pour annoncer la couleur du projet, les producteurs ont même décidé d'utiliser une phrase d'accroche très cinglante : "Ne m'appelez pas agent, appelez-moi légende". Assez éloigné de l'univers humoristique et déjanté de la série originale, ce projet nous promet de pénétrer dans un univers "sale, sale, sale". Une adaptation qui a probablement été imaginée en fonction des goûts du public visé et qui ne sera, de toute manière, pas disponible en France.