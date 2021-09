Disney+ : Une saison 2 commandée pour Only Murders in the Building

C'est un nouveau programme qui a ravi les fans du "Murder Mystery" classique mais avec tous les attraits qu'ont à offrir les temps modernes ! Comme le précise un communiqué officiel de Disney+, "L’humour est là où on ne l’attend pas, dans des situations improbables". Avec des artistes mondialement connus pour incarner les personnages principaux -Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez- cette série s'annonçait comme le rendez-vous de la rentrée. Pas manqué. Un thriller humoristique disponible depuis le 31 août sur la plateforme Disney+ et qui a attiré de nombreux curieux. Et ce n'est pas fini. Cette nouvelle série Star Original aura droit à une suite puisqu'une deuxième saison de Only Murders in the Building vient d'être commandée.

.@OnlyMurdersHulu is officially coming back for Season 2! pic.twitter.com/2H2VY8lhLl — Selena Gomez (@selenagomez) September 14, 2021

Pour annoncer cette grande nouvelle, c'est Selena Gomez en personne qui a publié un petit message sur son compte Twitter. En effet, en légende d'une courte vidéo promotionnelle de la série (voir ci-dessus), la chanteuse et actrice a écrit "@OnlyMurdersHulu revient officiellement pour une saison 2 !" De quoi ravir les fans du programme humoristique qui devrait diffuser son dernier épisode le 19 octobre prochain. En parallèle, John Hoffman, qui a co-écrit le projet, s'est dit enchanté de continuer l'aventure : "Tout le monde dans notre incroyable 'Building' a travaillé avec amour et expertise pour créer une première saison à la hauteur de notre casting légendaire, notre bien-aimée New York City, et pour faire une série sur la connexion. Sentir que nous sommes connectés avec notre public, suffisamment déjà, pour avoir la chance de continuer, c'est formidable. Je ne trouve pas les mots…" précise ce dernier. Un rendez-vous sympathique qui pourrait bien attirer de nombreux abonnés à la récente, mais déjà populaire, plateforme du géant Disney.