Disneyland Paris célèbrera ses 30 ans le...

Une chose est sûre, l'on peut compter sur DisneyLand Paris pour imaginer une célébration magique et inoubliable : . L'année 2022 marquera les 30 ans du parc (oui, déjà) et, tenez-vous bien, les festivités seront lancées dès le 06 mars 2022. Pour annoncer cette période festive et magique, la firme aux grandes oreilles a d'ores et déjà partagé un video festive.

"Après trente ans de rêve, la magie ne fait que commencer"

Préparez-vous à célébrer le début d’une nouvelle ère ! La célébration du 30ème anniversaire de Disneyland Paris démarre le 6 mars 2022 ✨ #DisneylandParis30 pic.twitter.com/a9qc3YVhgH — Disneyland Paris (@DisneylandParis) September 6, 2021

Evidemment, il est encore un peu tôt pour avoir une idée précise des festivités qui seront proposées. Par contre, l'on peut s'attendre à retrouver le château de la Belle au Bois Dormant (actuellement en rénovation) plus majestueux que jamais. Et ce n'est pas tout : Disneyland Paris voulant mettre en avant "le passé enchanteur et l'avenir prometteur de la destination", pas moins de deux parades seront proposées au public.

