Disneyland Paris lance sa plateforme d'activités pour ne pas s'ennuyer pendant le confinement !

En cette période de confinement, difficile de s'occuper. Mais surtout, difficile d'occuper les enfants ! S'il a fallu trouver un rythme pour se lancer dans l'école à la maison, ce n'est pas toujours évident d'occuper les plus petits une fois les devoirs terminés. Et s'ils ont déjà vu tous les Disney dispos sur la plateforme Disney +, pas de panique : Disneyland a lancé sa propre plateforme d'activités - qui devrait mettre tout le monde d'accord.

Au programme de Disneyland Paris à la maison, tout pour occuper toute la famille ! Des tutos de danse aux coloriages en passant par des recettes, tout le monde devrait y trouver son compte ! Alors on vous conseille de pousser les meubles (et peut-être de faire le plein de farine ?) et de vous lancer !