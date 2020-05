Disney : Un live-action pour Hercule avec Ariana Grande au casting ?

Alors qu'il faudra patienter encore un peu avant de découvrir le Live Action de Mulan, Disney planche déjà sur la suite : et visiblement, c'est le Classique Hercule qui pourrait bien connaître un petit lifting. A l'heure actuelle, quelques réalisateurs seraient en lice pour s'atteler à cette lourde tâche tandis qu'Ariana Grande pourrait -quant à elle- reprendre le rôle de Mégara. Selon Disinsider, le nom de Jon Favreau circule : si vous l'ignorez, il est celui qui a signé les deux premiers volets d'Iron Man mais aussi le Livre de la Jungle. Mais, il n'est pas seul : les frères Russo (Avengers Infinity War & Endgame) sont également cités.

En ce qui concerne Ariana Grande, l'idée n'est pas si surprenante : pour rappel, la jeune chanteuse s'est déjà illustrée dans des séries Disney tandis que sa popularité (ainsi que son talent) ne sont plus à démontrer. Et ce n'est pas tout : en avril, Ariana Grande a participé à l'émission "Disney Family Singalong" (diffusée sur ABC) et ce fut pour elle l'occasion d'interpréter "Jamais je n'avouerai" que Mégara chante dans Hercule.

Alors évidemment, ne pas crier victoire trop vite : rien n'a encore été confirmé et il faudra (comme toujours) faire preuve de patience.