Disney : quel personnage culte es-tu selon ton signe Astro ?

Bélier : Jasmine, Nemo . Les Béliers sont connus pour savoir faire preuve d'ambition et surtout, pour ne jamais se détacher de leur objectif. Nemo et Jasmine feraient de parfaits Bélier : pendant Jasmine quitte le palais de son père pour échapper à un mariage qu'elle refuse, Nemo, lui, ne renonce pas à ses rêves.

Taureau : Bambi, Blanche Neige. Les Taureaux ont les pieds sur Terre et sont extrêmement liés à la nature. Bambi et Blanche Neige sont deux personnages qui, on le sait, évolue au coeur de la nature. Et puis, leur nature gentille les rendent parfaits en Taureaux.