Disney : Quand un gence immobilière estime tous les châteaux de princesse, ça donne ça

Direction l'Angleterre ! Là-bas, l'agence immobilière House Network s'est donnée pour mission d'estimer quelques demeures les plus connues de Disney. Du palais d'Aladdin au château de Cendrillon, tout y est. Mais, on préfère vous prévenir... le tout vaut cher - très cher !

Le palais d’Agrabah dans « Aladdin »

Dans Aladdin, il y a ainsi un palais de 100 000 mètres carrés, en plein centre-ville: 12 tours, une salle de trône gigantesque, de nombreux jardins… Le luxe a un prix: 2,2 milliards d’euros.

Le château de Cendrillon

On part ici sur un tout autre style, à savoir un château gothique possédant 27 tours et mesurant 56 mètres de hauteur. Avec 20 salles de réception, 16 chambres et même une chapelle de mariage, 4600 mètres carrés qui coûtent 106 millions d’euros!

Le château de « La Belle et la Bête »

Situé en pleine forêt, il présente l'avantage d’être dans un lieu très calme, en pleine nature, à quelques kilomètres d’un petit village. On y trouve 60 pièces, qui s’accompagnent d’un parc de 36 hectares. Le tout pour… 19 millions d’euros! Il s’agit du prix moyen d’un château en Angleterre.

Le château du Prince Éric dans « La Petite Sirène »

On monte en gamme avec ce château en bord de mer et possédant sa plage privée. Avec 10 chambre, 1 salle de bal et 1 salle à manger sur 3 niveaux. Idéal pour organiser une fête une fois le confinement complet levé, ce petit bijou coûte 5 millions d’euros.

La chaumière dans « Blanche-Neige et les 7 nains »

Cette petite chaumière est la plus abordable. Elle se situe en plein coeur de la forêt et peut accueillir jusqu’à 8 personnes. Le tout pour la modique somme de 320 000€.

Alors, ça donne envie, hein ?! Finalement, un mariage à Disneyland ne semble plus si cher...!