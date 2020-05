Disney prépare un reboot de Pirates de Caraïbes avec une femme dans le rôle principal

Avis à tous les fans de la franchise ! Pirates des Caraïbes sera bientôt de retour. Or, il ne faudras pas s'attendre à retrouver Johnny Depp dans le rôle du cultissime Jack Sparrow : Disney semble décidé à nous offrir un reboot - et pas des moindres. A en croire le média The Disinsider, le sixième volet nous présenterait un nouveau personnage (féminin), mais aussi de nouvelles intrigues.

Un reboot en préparation

Pour l'heure, peu d'informations circulent : il se murmure simplement que l'actrice Karen Gillan (Jumanji, les Gardiens de la Galaxie) pourrait bien obtenir le rôle principal. Côté scénario, on retrouvera notamment Craig Mazin et Ted Elliott... pour en savoir plus, il faudra patienter un peu !

Pour les cinéphiles, ce n'est pas l'unique bonne nouvelle : on le sait, le prochain livre de la saga Hunger Games sera (comme les précédents) adapté au cinéma.