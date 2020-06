Disney prépare un film musical basé sur les chansons de Lionel Richie

Say you, Say me, All Night Long, Endless Love, Hello ou encore We Are The World... Lionel Richie est probablement l'un des chanteurs les plus célèbres au monde. Même si ce dernier n'a pas sorti d'album studio depuis Tuskegee en 2012, ses concerts attirent toujours les foules à travers le monde. Un charisme et des morceaux intemporels qui ont fait le succès de cet auteur-compositeur et interprète de renom et que Disney pourrait bien promouvoir dans un film musical. En effet, comme le précise le magazine Variety, un projet serait en préparation du côté du géant américain. "Intitulé provisoirement 'All Night Long', le nouveau projet utilisera certains des plus grands succès de Richie dans le cadre d'un live action qui en est aux premiers stades de son développement en vue d'une sortie théâtrale" précise le magazine.

Pour le moment, aucune information officielle n'a été confirmée par les principaux intéressés. Toutefois, le média américain assure que "Richie et son manager Bruce Eskowitz produisent le projet avec les cadres de Cavalry Media Dana Brunetti et Matt Del Piano. Le scénariste Pete Chiarelli ("Crazy Rich Asians", "The Proposal") travaille actuellement sur le scénario". Un projet qui pourrait bel et bien voir le jour dans les mois à venir et permettre aux nouvelles générations de découvrir le catalogue très riche des musiques de cette star planétaire.