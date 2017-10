Pourquoi regarder les films Disney est bénéfique pour tous ? La raison morbide expliquée

Les dessins animés Disney ont un part d'ombre que beaucoup ignorent... Et ce n'est pas par pur plaisir ! Que ça soit Le Roi Lion, Cendrillon, Bambi, La Reine des Neiges ou Coco le nouveau film Disney bientôt disponible au cinéma, chaque histoire nous apprend quelque chose, aussi bien pour les petits et les grands : accepter la mort. En effet, une nouvelle étude publiée pour OMEGA - Journal of Death and Dying explore la façon dont la mort est représentée dans les films pour enfants. Le professeur Kelly Tenzek, de l'université de Buffalo explique : "Ces films peut être utilisés comme un début de conversation pour aborder des sujets difficiles et souvent tabous comme la mort et le fait de mourir."

D'après l'étude, c'est un sujet important à aborder avec les enfants, et les dessins animés Disney ont toujours été préoccupés par cette question : par exemple la mort de la mère de Bambi, Cendrillon qui est orpheline tout comme Elsa et Anna, Simba qui assiste impuissant au décès de son père Mufasa... Le professeur ajoute : "Nous pensons que les films Disney et Pixar sont populaires et accessibles pour que les enfants et les adultes lance une conversation sur des sujets difficiles, de façon plus douce. Nous sommes conscients que le développement psychologique des enfants est important quand on aborde ces discussions. Ce n'est pas notre intention d'avoir ces discussions avec un enfant de trois ans, mais quand l'enfant grandit, alors il voit les films différemment". Qui aurait cru que les films Disney pouvaient être si puissants ?