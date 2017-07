Disney : Les acteurs principaux du film Aladdin enfin castés !

Disney a prévu d'adapter la majorité de ses classiques en film en prises de vues réelles ("live action" en anglais), après Le Livre de La Jungle et La Belle et La Bête, c'est au tour d'Aladdin de prendre vie. C'est Guy Ritchie ( Sherlock Holmes) qui réalisera le film dont le tournage doit débuter en août prochain. Seul problème, les studios Disney auraient eu beaucoup de mal à trouver les acteurs pouvant incarner Aladdin et Jasmine. Des rôles qui doivent être interpréter par des comédiens capables de chanter et danser. Dev Patel et Riz Ahmed ont d'abord été envisagés dans le rôle du prince des voleurs, avant que Disney n'opte pour un nouveau venu. C'est Mena Massoud, un jeune canado-égyptien, bientôt à l'affiche de la série Amazon Jack Ryan, qui a été choisi. L'acteur s'est dit "Très honoré et reconnaissant de l'opportunité d'aider à redonner vie à cette histoire magique"

So excited to be a part of this adventure! This is gonna be fun :) https://t.co/fFpkkEg2kR — Naomi Scott (@NaomiScott) 15 juillet 2017

Jade Thirwall des Little Mix serait entrée en pourparler pour interpréter la compagne d'Aladdin mais finalement c'est à Naomi Scott que revient cet honneur. L'actrice anglaise, d'origine indienne, s’est fait connaître du grand public en jouant le Power Rangers rose dans le film Power Rangers sorti plus tôt cette année. La jeune femme de 24 ans est aussi chanteuse, son dernier EP, Promises, est sorti en août 2017. Elle devrait donc être fin prête pour interpréter le mythique Ce Rêve Bleu ! Quant au Génie, c'est Will Smith qui l’interprétera, un rôle associé à Robin Williams qui lui prêtait sa voix pour le dessin animé de 1992. Rendez-vous en 2018 dans les salles pour découvrir ce Aladdin live action !