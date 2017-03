Disney : Le Medley a capella qui va vous faire fondre

Vous les connaissez toutes par cœur. De Blanche Neige à Pinocchio en passant par la Reine des Neiges et le Roi Lion, les chansons de Disney nous ont bercé dès notre plus tendre enfance. Que l’on préfère les ballades dégoulinantes de bons sentiments ou les rythmes endiablés qui donnent furieusement envie de taper du pied, les studios Disney ont toujours su proposer des morceaux aux mélodies ultra entrainantes, et très souvent parfaitement traduites (n’allez pas nous faire croire que vous regardiez Cendrillon en anglais à 8 ans…). La discographie de Disney a su traverser les générations et aujourd’hui encore, on ne se lasse jamais de les chantonner. Avec l’aide de son complice Benji Bam, le chanteur Maxime Manot’ a décidé de reprendre quelques uns de ces grands standards et d’en faire un petit meldey, a capella s’il vous plait ! Allez c’est cadeau, on vous offre 3 minutes dans le monde merveilleux de Disney et on ose espérer que vous saurez reconnaitre chacun de ces classiques…

Alors non seulement ces deux-là ont des super voix, mais c’est en plus le genre de vidéos feel good qui nous donnent le sourire pour la journée. Vous avez bien évidemment pu reconnaitre la chanson de Mulan « Comme un homme », le classique « Hakuna Matata » du Roi Lion et celui d’Aladdin « Ce rêve bleu » ainsi que « Un homme comme vous », la mélodie inoubliable du Livre de la Jungle ! La discographie Disney s’agrandira encore très prochainement puisque les studios ont annoncé la sortie de leur nouvelle production pour le mois de novembre. Intitulé « Coco », ce nouveau film d’animation co-produit avec les studios Pixar racontera l’histoire de Miguel, un garçon de 12 ans passionné de musique. Mais pour l’heure, on attend avec impatience la sortie imminente de La Belle et la Bête, en salles le 22 mars ! L’occasion de fredonner à nouveau les chansons phares de la bande originale, déjà disponible.