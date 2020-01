Disney+ avance sa sortie en France !

Attendue pour le 31 mars 2020, Disney+ débarquera finalement en France une semaine plus tôt soit le 24 mars prochain. Une nouvelle qui devrait ravir les fans des nombreux films, dessins-animés et documentaire du géant américain qui devront désormais faire un choix (ou pas) entre les nombreuses plateformes disponibles (Netflix, Amazon, HBO etc.). Les utilisateurs pourront ainsi retrouver l'ensemble du catalogue Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm et 20th Century Fox sur Canal plus, via leur opérateur internet ou encore sur leur smartphone.

Quelqu'un, quelque part a eu le bras long (ou a appuyé sur un bouton ????) : Disney+ sera lancé plus tôt que prévu en France ! Votre nouveau service de streaming, disponible dès le 24 mars. Restez informés sur https://t.co/uBnZkbxcjn #DisneyPlus pic.twitter.com/04jcsVDksO — Disney (@DisneyFR) January 21, 2020

Avec un prix de départ annoncé à 6,99 euros (ou 69,99 euros à l'année), Disney+ s’attellera à complaire les goûts de tous les membres de la famille ! Cerise sur le gâteau, The Mandalorian devrait elle-aussi attirer un public important. En effet, la série sur l'univers de Star Wars sera centrée sur Mando, le chasseur de primes dans une galaxie post-Empire. On oublie pas non plus Baby Yoda, la star incontestable du projet...