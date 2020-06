Disney : Alerte, Mulan a une nouvelle date de sortie !

La très attendue adaptation de Mulan aurait dû sortir le 25 mars dernier au cinéma. Malheureusement, la pandémie de Coronavirus a littéralement chamboulé tout le programme des sorties cinéma : Mulan mais aussi Black Widow ainsi que de nombreux films se sont ainsi vus être reportés. La bonne nouvelle, c'est que Disney vient tout juste d'annoncer une date qui marquerait la sortie en salle de son live-action : Mulan sortira le 19 août prochain en France.

"Même si la pandémie a modifié les plans de sortie de "Mulan" et nous oblige à faire preuve de flexibilité, comme la situation l’exige, nous croyons fermement au pouvoir de ce film et à son message empli d'espoir et de persévérance. La réalisatrice Niki Caro, nos acteurs et l'équipe ont créé un film magnifique, épique et émouvant qui est tout ce que l'expérience cinématographique devrait être. Et nous pensons que sa place est sur la scène mondiale et le grand écran pour que le public du monde entier en profite", ont annoncé les co-présidents de la firme.

Patience, plus que quelques semaines avant de pouvoir découvrir Mulan !