Disclosure : Regardez le clip totalement déjanté de My High (VIDEO)

Après le titre Energy, c'est au tour de My High d'avoir droit à sa présentation officielle devant le grand public. Dévoilé le 30 juin dernier, le morceau marque le second extrait de l'album Energy, qui devrait arriver dans les bacs en août prochain. Quant au morceau dont il est question ici, le duo britannique n'a pas fait les choses à moitié puisqu'il s'est entouré des rappeurs Aminé et Slowthai. "Nous avons toujours voulu travailler avec des rappeurs, mais nous n'en connaissions aucun et nous n'avions aucun moyen de les contacter... il n'y a pas beaucoup de rappeurs à Reigate" précise Disclosure dans un communiqué de presse.

"Ecrire My High avec Amine était très amusant, il est hilarant et pourrait aussi bien être un comédien. Il écrit si vite c'est incroyable à regarder. Il a apporté tellement d'énergie à cet air déjà très énergique que lorsque nous sommes rentrés à Londres en janvier, il n'y avait qu'un seul gars capable de l'égaler... Slowthai." raconte le duo à propos de sa collaboration. Un titre qui devrait plaire au grand public et dont le clip, tourné avant le confinement à Los Angeles et au Mexique, nous montre l'épopée d'un gars blessé et transporté dans les rues de la ville.