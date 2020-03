Disclosure : Ils sont de retour avec Ectasy, leur nouvel opus !

Voilà quatre ans qu'ils n'avaient pas dévoilé un album, depuis Moog for Love en 2016 et Caracal en 2015. Et même si, il y a quelques semaines, Howard et Guy Lawrence partageaient l'affiche avec Khalid pour la sortie de Know Your Worth, on ne s'attendait pas forcément à un projet de si tôt. C'est donc avec le sourire que nous avons découvert Ecstasy, le nouvel EP de Disclosure. Un opus de cinq titres : Expressing What Matters, Ecstasy, Etran, Tondo ainsi qu'un inédit intitulé Get Close. Un retour en force dans l'univers très populaire de l'électro qui sera suivi par une grosse tournée qui débutera en mai prochain aux Etats-Unis. Brooklyn, Miami, Washington ou encore Las Vegas, on espère tout de même que les deux frères seront en forme pour leur venue au festival We Love Green le 7 juin prochain. On pourra également les retrouver à Garorock le 26 juin. Ne tardez pas trop pour prendre vos places.