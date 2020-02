Disclosure et Khalid partagent le titre Know Your Worth (AUDIO)

Après le morceau Talk, nominé aux Grammy Awards pour l'Enregistrement de l'année, le chanteur originaire du Texas et le duo britannique réitère leur collaboration avec un tout nouveau titre. Intitulé Know Your Worth, ce nouveau titre au rythme définitivement signé Disclosure met parfaitement en avant la voix de Khalid. Quant aux paroles, là aussi le message est clair : "Trouvez quelqu'un que vous connaissez et qui vous fera passer en premier/Trouvez quelqu'un qui vous aime pour le pire/Gardez la tête haute".

Dernier titre de Khalid, ce dernier ne cesse de dévoiler de nouveaux sons depuis la sortie de son album Free Spirit en avril dernier. Dont un en collaboration avec Major Lazer. Quant à Disclosure, le duo reste assez discret depuis quelques années et ne pointe le bout de son nez qu'à de rares occasions. A notre grand désespoir...