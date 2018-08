Disclosure dévoile Moonlight, leur tout dernier morceau ! 

Allez hop, les frères Lawrence balance leur nouveau morceau Moonlight et on doit avouer que cela n'est pas trop tôt. Premier morceau depuis près de trois mois. Le dernier en date, Ultimatum sorti en mai et en featuring avec Fatoumata Diawara. Deux singles qui sortent Disclosure du silence. Eh oui, cela faisait pas mal de temps qu'on entendait plus tellement parlé d'eux.

En 2015 sortait l'album Caracal, tenu notamment par le morceau Omen sur lequel Sam Smith avait posé sa voix. En janvier dernier, Guy et Howard reprenaient le travail en studio et aujourd'hui, nous offre un petit aperçu du prochain album, attendu par les fans et dont la sortie reste encore très vague. On sait que l'opus sortira courant 2019. C'est déjà ça ! Moonlight est donc la dernière pépite des frangins et le moins qu'on puisse dire c'est qu'en comparaison à ce qu'on connait globalement d'eux (Latch, Omen ou encore Magnets), ce nouveau titre offre un son beaucoup plus brut. Les amateurs de musiques électroniques seront -du moins on espère, plus que ravis. Une deuxième sortie en réponse, selon Disclosure, à un "accueil fort saluée" reçu des fans lorsqu'ils ont dévoilé Ultimatum. Concernant Moonlight, les deux garçons s'explique :

"Nous voulions apporter un peu plus de Disclosure... mettre en avant certains accords et lignes de basses de deep house."