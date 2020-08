Disclosure dévoile Birthday, son tout nouveau single (AUDIO)

"C'est de loin la plus ancienne chanson de l'album, elle a donc définitivement résisté à l'épreuve du temps et a mérité d'être coupée. Et l'ajout de Kehlani l'a fait passer au niveau supérieur et s'est transformé en un duo de feu." explique Guy Lawrence, membre du duo, dans un communiqué de presse. Et il faut dire qu'à un jour de la sortie de ENERGY, Disclosure s'apprête à faire son grand retour depuis la sortie de Caracal en 2015. Après avoir récemment dévoilé les titres Douha, My High et, ce jeudi 27 août, Birthday, les deux frères originaires d'Angleterre pourraient bien nous faire danser en cet été indien si particulier. Et si ça ne vous suffit pas, vous pourrez toujours les retrouver lors d'une grande tournée, le ENERGY CLUB TOUR, de janvier à mars 2021. Les artistes à l'origine de Latch passeront notamment par Lyon et Paris. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site officiel.