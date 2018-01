Diplo, Tess, Cat on Trees...les clips de la semaine qu'il ne fallait pas manquer

Cette semaine a été riche en clips événements. C'est du côté des pop stars qu'on en a pris plein les mirettes. Avec d'un côté Taylor Swift qui a dévoilé le clip de End Game avec Future et Ed Sheeran en invités spéciaux et de l'autre Dua Lipa qui, quelques mois après le carton phénoménal de New Rules, s'est lancée dans une nouvelle aventure avec la vidéo de IDGAF. Les Black Eyes Peas ont eux aussi marqué les esprits cette semaine avec la vidéo de Street Livin', idem pour les Killers et le clip de Rut. Mais ce n'est pas tout cette semaine, on a également eu de jolis clips signé Diplo, Tess, Cat on Trees, Troye Sivan et Majid Jordan à découvrir ci-dessous sans plus attendre !

L'association de Diplo et Mø fait toujours des étincelles, en musique comme en danse. Pour le clip de Get It Right, le DJ-producteur américain et la chanteuse danoise enchaînent les pas de danses irrésistibles dans une chorégraphie devant laquelle il est impossible de ne pas sourire. Simple et redoutablement efficace !

Avec la française Tess, la danse continue mais dans un genre bien différent. La jeune femme s'est envolée pour la Californie pour tourner ce clip de toute beauté. On était déjà fan de la chanson, on l'est encore plus du clip !

Et de 3 ! Cette semaine est décidément plus dansante que jamais dans les clips de la semaine. On reste en Californie, à Los Angeles, avec les Cats on Trees qui nous entraîne dans le tourbillon d'une piste de patin à roulette dans une ambiance très 70's. Boule à facettes, paillettes, étoffes lamées tout y est, la pointe de désenchantement en plus !

Le délicat et éthéré Troye Sivan est de retour avec un nouveau single. L'australien a récompensé la patience de ses fans en dévoilant sa chanson My My My ! en même temps que le clip qui l'accompagne. Aussi sexy que sa chanson, l'artiste se déhanche en noir&blanc, et en couleurs pour notre plus grand bonheur.

Sur le sensuel Gave Your Love Away, le duo canadien se la joue kitschissime à souhait dans un karaoké tout droit sorti des années 80. La vidéo colle parfaitement à leur titre à la touche délicieusement rétro.