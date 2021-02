Digitalz signe son retour avec Ritual, single à découvrir d'urgence !

Digitalz, duo électro (talentueux) français débarquait sur les ondes de Virgin Radio en 2018 avec l'excellent Don't Need You. Si le duo a déjà prouvé à maintes reprises sa capacité à revisiter des classiques tels que Knockin' on heaven’s door , Sweet dreams ou encore Bohemian Rhapsody, il est tout aussi à l'aise lorsqu'il s'agit de créations originales. La preuve avec Ritual qui, en ce 5 février 2021, débarque dans nos playlists (et sur nos ondes).

Ce qu'il faut savoir, c'est que « Ritual » est une chanson puissante, animée par des synthés épiques. Ajoutez-y une énorme basse, une rythmique aux influences rock ansi que la merveilleuse voix de Thomas Daniel et vous obtenez l'un des sons à ne surtout pas laisser passer en début d'année. Fidèle à ce qu'il a ce qu'il nous a déjà offert, le duo nous propose ici un single plein d'émotion(s) : Ritual nous plonge dans les prémices d'une histoire d'amour, lorsque l'autre finit par succomber et tomber amoureux(se). Vous savez, cette sensation qui nous prend lorsque l'on réalise que c'est inévitable et que rien (vraiment rien) ne sert de lutter ? Eh bien, c'est justement ce sentiment complexe et euphorisant que Digitalz met en musique avec Ritual.

Les aficionados auront (forcément) relevé la référence au cultissime et emblématique live de Nirvana, MTV unplugged. Sombre et poétique, Ritual est la chanson qui vous redonnera envie de tomber amoureux - même si, parfois, la chute est douloureuse.