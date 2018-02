Digitalz : Don't Need You à découvrir sur Virgin Radio

Les auditeurs assidus d'Electroshock sur Virgin Radio se rappellent sûrement avoir découvert une jolie petite bombe électro sur notre antenne ! Eh oui, vous avez probablement entendu Don't Need You de Digitalz pour la première fois sur Virgin Radio. C'est donc en toute logique qu'on vous propose de découvrir, pour ceux qui seraient passés à côté, le clip de ce petit bijou électro. La vidéo réalisée par Maxime Baudin est hautement cinématique et nous plonge dans l'univers hypnotisant de Digitalz. Le trio parisien, qui mêle rock, électro et hip hop, sortira bientôt plusieurs remixes de chansons de Guns & Rose, Nirvana ou encore Eurythmic. Le groupe prépare également son premier album studio.