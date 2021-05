Digitalz dévoile son côté sombre avec Miss Me

S'il faudra patienter encore un peu avant de pouvoir découvrir le premier album du duo parisien, Digitalz continue sur sa lancée. Ainsi, après nous avoir offert les excellents Ritual, Invisible et Beg For It, Digitalz explore sa facette la plus sombre avec Miss Me.

Le duo joue ici la carte de l'inquiétude planante en ouvrant Miss Me de manière très cinématographique. L'idée ? Construire lentement un paysage sonore inquiétant avec des sons de synthétiseurs mystérieux et distants. Le duo construit ainsi un titre sombre et inquiétant : "de loin l'offre la plus sombre du duo à ce jour, 'Miss Me' démontre la versatilité, la créativité et le sens du spectacle de Digtalz".

Miss Me (à découvrir ICI) s'ajoute donc à la jolie collection de singles déjà offerte par le duo tout en actant de son talent et sa de diversité. Ces quatre morceaux imposent le style aiguisé de Digitalz qui, lentement mais sûrement prépare la sortie de son album.