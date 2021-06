Digitalz dévoile Falling In ft. TheNamless

Le duo made in France Digitalz est de retour ! Après nous avoir offert des morceaux efficaces tels que Invisible ou encore Beg For It, les deux DJ nous reviennent avec Falling In ft. The Nameless.

Le duo unit cette fois ses forces à celles de l'artiste française The Nameless et prépare activement la sortie de son album - prévue pour le mois de juin. Digitalz affirme ici son amour pour les productions originales à l'atmosphère cinématographique : Fallin In démarre sur un son apaisant qui, inévitablement, fait naître des sentiments contemplatifs de crainte mais aussi d'émerveillement à celui qui écoute. Fallin In se démarque ici en nous offrant un son estival qui, évidemment, s'imposera au cours de l'été.

Fallin In est découvrir juste ICI.