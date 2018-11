Dido annonce un nouvel album et une tournée après 15 ans d'absence scénique ! 

Cela fait quinze ans que la chanteuse britannique n'a pas foulée une scène à l'occasion d'une tournée. Pour remédier à cela, Dido a annoncé son grand retour et prévoit une tournée mondiale qui débutera en mai 2019. Mais ce n'est pas tout ! Eh oui, en plus d'une tournée, cinq ans après Girl Who Got Away, l'interprète de Thank You sortira enfin un nouvel opus. Les fans peuvent donc se réjouir. L'annonce du prochain album a été accompagnée d'un tout nouveau single, Hurricane.

"En tant qu'artiste et auteur, tu commences à avoir le manque d'être en face d'un public qui écoute ta musique. Cela fait de toi un meilleur artiste et un meilleur écrivain de faire participer les gens... c'est fondamental." déclare-t-elle au magazine Billboard.

Pour défendre ce nouvel album, intitulé Still On My Mind -prévu pour le 8 mars, elle passera notamment par l'Europe. Elle passera par la scène de l'Olympia le 21 mai 2019 !