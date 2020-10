Dexter sera de retour en 2021, le nouveau trailer de The Crown et La Flamme sur canal +... Toutes les news série de la semaine !

Jonathan Cohen, Jérémie Galan et Florent Bernard ont uni leurs forces pour réaliser La Flamme, nouvelle série signée Canal Plus. Le show reprend avec humour “Burning Love” qui, on le rappelle, parodie le Bachelor. Le petit bonus ? Un casting 5 étoiles avec Leïla Bekhti, Ana Giradot, Marie-Pierre Casey, Camille Chamoux, Florence Foresti, Céline Sallette, Géraldine Nakache, Léonie Simaga, Adèle Exarchopoulos, Doria Tillier, Laure Calamy mais aussi Angèle et Youssef Hajdi.

« Quand j’ai vu le format américain, avec ces acteurs de comédie américaine que j’adorais, je trouvais ce terrain de jeu génialissime. Je me suis dit que ce serait formidable d’avoir ça chez nous. Depuis mes 20 ans, je regarde ce genre de comédies. Mon rêve, c’est d’en faire une avec ce qui nous constitue en tant que français », expliquait Jonathan Cohen à 20 minutes en évoquant Burning Love.

S'il y a bien une information à laquelle on ne s'attendait pas du tout, c'est bien celle-là ! Lancé en 2006 sur Showtime aux Etats-Unis, Dexter rencontrera un grand succès et sera prolongé jusqu'à la huitième saison avant de s'arrêter fin 2013. Un véritable succès pour ce projet original qui met à l'honneur l'histoire dingue de Dexter Morgan, un tueur en série qui travaille pour la police de Miami, au département de la Criminelle. Interprété par l'excellent Michael Carlyle Hall, le célèbre personnage devrait donc faire son retour en 2021. Du moins, c'est ce qu'a annoncé le compte Twitter de Showtime (voir ci-dessous) avec une courte bande-annonce dans laquelle on peut voir les détails sanguins qui ont fait le succès de la série. Le tournage de cette nouvelle saison devrait débuter au début de l'année prochaine pour une diffusion à l'automne 2021. Il faudra donc vous armer d'encore un peu de patience avant de jeter un œil aux dix nouveaux épisodes commandées par la chaîne en charge de la diffusion de ce programme mythique !

Testez vos capacités sur la série en cliquant ici !

Patience, cette toute nouvelle saison de The Crown sera disponible dès le 15 novembre prochain sur Netflix. Les épisodes inédits seront marqués par l'arrivée de Lady Di (figure mythique de la monarchie britannique) mais aussi de Margaret Thatcher et pour que l'attente soit moins longue, la plateforme a partagé un tout nouveau teaser - aussi brillant qu'inquiétant. Voyez plutôt :