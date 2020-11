Dexter saison 9 : On en sait plus sur la nouvelle vie du héros de la série !

Rappelez-vous, il y a quelques semaines, on vous annonçait le retour de la série Dexter ! Lancé en 2006 sur Showtime aux Etats-Unis, le programme rencontrera alors un grand succès et sera prolongé jusqu'à la huitième saison avant de s'arrêter fin 2013. Devenu un classique de la chaîne américaine, ce projet original met à l'honneur l'histoire dingue de Dexter Morgan, un tueur en série qui travaille pour la police de Miami, au département de la Criminelle. Interprété par l'excellent Michael Carlyle Hall, le célèbre personnage devrait donc faire son retour en 2021. Si le tournage de cette nouvelle saison ne devrait toutefois débuter qu'au début de l'année prochaine, on sait désormais que c'est Marcos Siega qui sera producteur exécutif d'au moins six épisodes de la prochaine saison. Mais pas que.

En effet, comme le précise un article de The Hollywood Reporter, on découvre que l'intrigue se déroulera une dizaine d'années après les événements de la saison 8. Dotée d'une nouvelle identité et désormais loin de Miami, Dexter mène une vie totalement différente en tant que bucheron dans l'Oregon. Heureusement pour nous, son passé pourrait le rattraper beaucoup plus rapidement qu'il ne l'imagine. Comme le précise Clyde Phillips, le showrunner, ce revival est une très bonne occasion de "repartir de zéro". Il promet également que ce qu'on va découvrir "n'aura aucune ressemblance avec la fin originale". Et c'est tant mieux puisque la fin de la saison 8 avait, à l'époque, été fortement critiquée par les fans du programme. Tout en insistant sur le fait que rien de ce qui a déjà été fait ne sera effacé, Phillips précise que ce projet est "une excellente occasion d'écrire une deuxième finale". Et ce n'est pas nous qui dirons le contraire !