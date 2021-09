Dexter : Debra de retour dans la nouvelle saison ? Jennifer Carpenter se confie

C'était l'une des grandes questions que soulevait ce retour de Dexter sur nos écrans : Debra serait-elle dans cette neuvième saison inédite ? La réponse est oui. En novembre prochain, Showtime diffusera ainsi toute une série d'épisodes inédits de Dexter, permettant ainsi aux fans de la première heure de faire la paix avec la fin (peu appréciée) de ce qui fut l'ultime saison il y a quelques années. Pour rappel, Dexter partait s'exiler loin, très loin de Miami. Et justement, c'est dans une atmosphère bien différente de celle de la Floride que nous retrouverons le personnage. La bonne nouvelle ? C'est qu'il ne sera pas seul. Debra Morgan, soeur adoptive de Dexter sera de la partie.

Jennifer Carpenter de retour dans Dexter

"Je voulais revenir et le hanter, le réconforter, le consoler, l’encourager, l’aimer, le haïr et le ruiner", a ainsi confié l'actrice lors d'un entretien accordé à Entertainment Weekly. Et ce n'est pas tout ! Elle en a profité pour développer le sentiment de culpabilité ressenti par Debra qui n'a pas fait arrêter son frère avant qu'il ne s'évapore dans la nature. Debra jouera ainsi un rôle bien différent de celui de son père qui, pendant des années, a accompagné son fils adoptif.

Que ressortira t-il de ces retrouvailles ? Quelle dynamique y aura t-il entre Dexter et Debra ? Réponse le 7 novembre prochain.