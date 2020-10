Dexter de retour, que réserve la saison 9 ?

Avis à tous ceux qui auraient été déçus de la fin de Dexter. Souvenez-vous, il y a dix ans, Dexter échappait à la police et terminait seul, bûcheron, au milieu de nulle part. On ne va pas se mentir, on a tous attendu une fin plus "brillante" pour le légiste "justicier". Et la bonne nouvelle, c'est que c'est exactement ce que nous réserve Clyde Phillips, showrunner de la série. Celui qui sera de retour aux côtés de Michael C. Hall a ainsi confié que ces épisodes inédits ne seraient pas tant une "suite". Visiblement, les épisodes inédits ne composeront 'pas réellement la saison 9 de Dexter mais l'occasion d'écrire une deuxième fin pour la série".

Quelle fin pour Dexter ?

"En gros, nous commençons à partir de zéro. Nous ne voulons pas que ce soit la saison 9 de Dexter. Dix ans, voire plus, se seront écoulés au moment où cela sera diffusé et le show reflètera ce saut dans le temps", précise t-il lors d'une interview accordée à The Hollywood Reporter. "Concernant la fin de la série, cela n'aura aucune ressemblance avec la façon dont cela s'est passé à l'origine. C'est une excellente occasion d'écrire une deuxième fin pour le show et Showtime a été très aimable à ce sujet". Dexter aura t-il enfin la fin qu'il mérite ? On l'espère en tout cas !