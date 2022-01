Destination Finale : Un sixième volet va voir le jour cette année !

Destination Finale, en quelques chiffres, c'est cinq films mondialement connus, 655 millions de dollars au box-office, des dizaines de morts (virtuels) et un dernier long-métrage dévoilé en 2011. Alors que les fans pensaient la franchise remisée au placard, c'était sans compter le pouvoir de Jon Watts, réalisateur de Spider-Man: No Way Home, le succès de cette année au cinéma. En effet, comme le confirme le magazine Hollywood Reporter, l'homme sera aux manettes du, sobrement intitulé, Destination Finale 6. Un nouveau volet qui sera donc écrit par ce dernier ainsi que son épouse, elle-aussi productrice : "Dianne et moi avons été de grands fans de Destination Finale depuis le tout début. Donc pouvoir participer à l’élaboration d’une nouvelle histoire avec l’équipe d’origine et New Line, est à la fois amusant et excitant" précisait-il récemment.

Une bonne nouvelle pour les fans des cinq premiers volets de la saga Destination Finale qui découvriront cette fois-ci le nouveau film directement sur la plateforme HBO Max. Un projet très attendu dont le scénario sera signé Lori Evans Taylor et Guy Busick, à l'origine de Wedding Nightmare et du reboot de Scream. Si aucune date n'a encore été précisée de manière officielle concernant la sortie, la suite de la franchise qui a connu un énorme succès durant les années 2000 devrait attirer l'attention du plus grand nombre. Et ce, encore davantage depuis que le nom de Jon Watts a été évoqué pour la réalisation du projet. Affaire à suivre.