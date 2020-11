Desperate Housewives : on sait (enfin) pourquoi la série culte s'est arrêtée

Si de nombreux shows se succèdent chaque saison, Desperate Housewives est de loin l'un des plus populaires des années 2000. Il faut dire que les aventures de Susan, Gabrielle, Eddie, Lynette et Bree ont littéralement enchanté le monde entier. Après huit saisons faites de coups de théâtre et de mystères en tout genre, la série a finalement tiré sa révérence - un crève-coeur pour les fans de la première heure qui ont dû dire adieu aux héroïnes les plus déjantées de Wisteria Lane. Mais alors, pourquoi Marc Cherry a t-il décidé de mettre un point final à une série si populaire ?

Lors d'un entretien accordé à TV Line, le créateur du show s'est confié sur sa décision d'arrêter : "Je voulais y mettre un terme quand le réseau nous voyait encore comme un spectacle viable et une force avec laquelle lutter. Nous avons senti d'un point de vue créatif que c'était le bon moment. Je me sens tellement bien (avec cette décision)". Et quand on y pense, il n'a pas tort : de nombreuses séries ont fait le choix de tirer sur la corde - parfois au détriment de l'intrigue. Desperate Housewives est parti en pleine gloire, s'épargnant ainsi une chute d'audiences qui aurait pu précipiter sa fin.

Devenue culte, la série continue (encore et toujours) de tourner à la télévision - pour le plus grand bonheur des télespectateurs.