Desperate Housewives, Lost... 5 séries cultes à (re)voir impérativement sur Star

Depuis le 23 février dernier, Disney+ nous offre le meilleur des séries mais aussi des films avec "Star". Au programme, des Originals exclusifs, des films et des séries cultes. Si vous manquez d'inspiration, voici pas moins de cinq séries cultes à voir ou à revoir.

Desperate Housewives Desperate Housewives Desperate Housewives Desperate Housewives Desperate Housewives

Desperate Housewives

Direction Wisteria Lane ! Souvenez-vous de Desperate Houseviwes, série mythique qui nous plongeait dans le quotidien de femmes au foyer américaines peu banales : mystères, meurtres, mensonges... le cocktail est parfait pour vous tenir en haleine. Avec un total de 8 saisons, il y a largement de quoi faire.

Lost

Lost divise encore parfois mais notez que la série a été élue « meilleure série des vingt dernières années » par E! Online. Replongez-vous dans les six saisons haletantes du show !

Glee

Avec cette morosité ambiante et surtout, le manque cruel de concerts et de spectacles, pourquoi ne pas transformer son salon en scène ? Montez le son, poussez les meubles et chantez les plus grands hits de ces dernières années avec la chorale de Will Schuester !

How I Met Your Mother

Probablement l'une des sitcoms les plus marquantes de sa génération. How I Met Your Mother est un savoureux mélange d'humour et de mystère : qui est la fameuse "mother" ? Pour le savoir, il faudra dévorer les 9 saisons !

Scrubs

Autre série culte, Scrubs. Le Dr. John Dorian vous montre à quoi ressemble la vie à l'hôpital... de son point de vue. Un vaste programme !

Rendez-vous sur Star, par Disney + !

Will Schuester