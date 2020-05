Des sextuplés, entendre la voix de Louis XIV pour la première fois et un enfant qui reprend Freddie Mercury dans le top Insolite de la semaine

Quelle semaine ! Au programme, des sextuplés ou encore la voix de Louis XIV reproduite pour la première fois.

Commençons d'abord par l'évènement de la semaine : des sextuplés sont nés récemment en France - une première depuis 1989 ! La maman (qui avait déjà deux enfants) et les bébés se portent bien.

On poursuit avec une innovation technologique : des chercheurs et des scientifiques ont fouillé dans les archives pour mieux tenter de reproduire le plus fidèlement possible la voix de Louis XIV. Le bonus ? On peut l'entendre.

Quelle voix avait Louis XIV ?

Aussi, sachez que Mick Jagger a passé son confinement en France et en famille : le leader des Rolling Stones a trouvé sa place et ce sont les commerçants proches qui en parlent le mieux. Toujours dans la veine rock, sachez que cet enfant de huit ans reprend Freddie Mercury à la perfection - et c'est la meilleure chose que vous verrez aujourd'hui.

Mick Jagger a passé son confinement en France

Enfin, on termine avec la fiche de l'iPhone 12 qui -malgré une fuite- nous promet quelques petites merveilles.

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus d'insolite !