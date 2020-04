Des robes de mariées offertes aux soignants, les prénoms les plus donnés dans le monde et le centre de l'OM qui devient un refuge... Le meilleur du Virgin Tonic !

C'est la bonne nouvelle du jour ! Le groupe Pronovias (qui, vous le savez, est spécialiste des vêtements de mariée de luxe) a décidé de se mobiliser pour le personnel qui lutte au quotidien contre la crise. Tenez-vous bien, l'entreprise a annoncé qu'elle offrirait des robes aux futures mariées qui, actuellement, sont en première ligne contre le Covid-19 à travers le monde. Et ce n'est pas tout ! Une collection spéciale a été lancée, « The Heroes Collection ». « C'est un honneur de montrer mon soutien et de sensibiliser l'opinion à toutes ces femmes qui font de leur mieux pour surmonter cette pandémie. L'amour va tout conquérir », a déclaré la directrice dans un communiqué.

Peut-être recherchez vous activement un prénom... si c'est le cas, ne cherchez plus : le Virgin Tonic a le Top des prénoms les plus donnés dans le monde - et non, il n'y a pas Khaleesi ou Daenerys. Au sommet du classement, on retrouve ainsi Mohammed, Marie et Santiago. Comptez évidemment leur dérivés qui ne sont pas les mêmes dans toutes les langues comme Mahomet, Muhmad ou encore Maria, Mary... en ce qui concerne Santiago, c'est un prénom très courant dans les pays latinos !

Pour certaines familles, le confinement peut devenir un véritable enfer. C'est pourquoi, pendant la suspension des compétitions sportives, la Commanderie (centre d'entraînement de l'OM) a ouvert ses portes aux femmes et aux enfants victimes de violences. Ainsi, près de 44 lits ont été mis à disposition de l'association SOS Femmes 13.

« Quand il y a déjà des tensions dans le milieu familial, elles risquent d'être renforcées par le confinement. Car les gens sont perdus et les femmes sont en difficulté pour communiquer avec l'extérieur », s'est exprimée Valérie Secco, (directrice de SOS Femmes 13). Rappelons que même en l'absence des joueurs, des animateurs, éducateurs et psychologues restent présents.