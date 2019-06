Des retrouvailles après 75 ans, les signes astro qui vivent mieux le célibat et du rosé dans le Top Insolite de la semaine

On commence fort avec une belle grosse dose d'émotion vous l'avez probablement entendu : lors de son passage en France pour l'anniversaire du débarquement, un vétéran américain a retouvé son amour de jeunesse, 75 ans plus tard. En voyant la vidéo, on a versé une larme - et nous sommes sûrs que vous aussi.

Ils se retrouvent 75 ans plus tard

Aussi, on vous parle d'astro ! On commence avec les signes astro qui vivent mieux le célibat et on termine avec les meilleures destinations de vacances pour les signes. Oui, on est comme ça !

Etre payé pour tester du rosé dans un château !

On termine avec le job rêvé de n'importe quel français : imaginez-vous être payé 9000 euros pour tester du rosé dans un château !

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news insolites !