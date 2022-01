Des nouvelles de Céline Dion, le nouvel album de Dua Lipa et Maneskin reporte sa tournée... Toutes les news musique !

Son album Future Nostalgia, dévoilé en mars 2020, cartonne aux quatre coins du globe. Alors qu'elle s'apprête à enchaîner avec une immense tournée mondiale qui débutera dans quelques jours aux Etats-Unis, la chanteuse britannique révélée grâce à son titre Be The One semble sur tous les fronts. La preuve, en plus de la musique, la jeune femme est également l'égérie de plusieurs marques de mode et de cosmétiques dont le célèbre parfum Libre de Saint Laurent. Une visibilité mondiale qui semble aller de pair avec son succès dans l'Hexagone. Pour preuve, le SNEP (Syndicat National de l'Edition Phonographique) confirmait il y a quelques mois que le dernier album de Dua Lipa était certifié double disque de platine avec 200 000 équivalents ventes, dont 50 000 proviennent d'exemplaires physiques. Inutile également de rappeler le succès que cette dernière a rencontré avec la sortie de Fever, en collaboration avec son amie la chanteuse Angèle.

Alors qu'on aurait pensé que l'emploi du temps surchargé de la star ne lui laisse pas vraiment le temps de travailler sur un nouveau projet, c'était sans compter les récentes confidences qu'elle a faites au Wall Street Journal Magazine. "J'ai fait une grosse partie de l'écriture : Il commence à prendre forme ; j'en ai enregistré une grande partie", précise t-elle. "Il a une vision. Il a même un nom, auquel je pense déjà". Des propos qui ont aussitôt attiser la curiosité des millions de fans de Dua Lipa à travers le monde. Toutefois, cette dernière préfère prévenir que ce nouveau projet sera un peu différent : "Je vais toujours faire de la musique pop, mais elle a son propre son unique, ce qui est excitant et quelque chose qui ressemble à un mouvement de Future Nostalgia. Il n'en est encore qu'à ses débuts, nous verrons bien comment il évolue."

Grâce à des sons bruts, énergiques et distordus, Maneskin a su répondre parfaitement aux goûts contemporains du public et ramener le rock au sommet des charts internationaux. Pourtant, il y a quelques années, c'est très loin des scènes prestigieuses qu'ils ont fait leurs armes. En effet, dès 2015, les membres du groupe chantent dans les rues de Rome. Porté par une énergie folle et une ambition à toute épreuve, Maneskin va en quelques années devenir l'un des premiers groupes italiens à exporter sa musique à travers le monde entier. Si leur succès s'est fortement accru ces derniers mois, c'est principalement leur victoire lors de l'édition 2021 de l'Eurovision qui les a propulsé sous le feu des projecteurs. Une belle plateforme pour ce quatuor original et talentueux qui enchaîne les tubes à vitesse grand V et qui était dans les studios de Virgin Radio pour une session exceptionnel le 13 octobre dernier !

Attendus pour le 21 février prochain au Zénith de Paris dans le cadre de la tournée LOUD KIDS ON TOUR ‘22, Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio et Thomas Raggi ont annoncé dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux que de nombreux concerts seraient reportés en raison de la situation sanitaire toujours instable. Une vraie déception pour leurs nombreux fans qui attendaient avec impatience ce premier gros concert dans l'hexagone. Néanmoins, comme le précise le site officiel de Maneskin, une nouvelle date sera proposées aux détenteurs des billets pour le précédent événement. Une information qui devrait être fournie avant le 1er mars 2022. Visiblement très déçus de ne pas pouvoir monter sur scène, les membres du quatuor ont tenu à écrire quelques mots à leurs fans : "Merci pour votre patience et votre soutien, nous sommes tous ensemble dans cette situation donc nous devons juste tenir bon, mais nous reviendrons, nous le jurons, et ce sera encore mieux. Ok les gars, on vous aime !".

Hello guys, we’re very sorry but we have to tell you that we have to postpone the whole 2022 Tour in Europe and the ArenasTour in Italy because of the Covid-19 situation. We are extremely sorry. https://t.co/I35ZPqluZn pic.twitter.com/jnAH6UjCWf — MåneskinOfficial (@thisismaneskin) January 24, 2022

N'oubliez pas, le 13 juillet 2023, Céline Dion sera l'invitée exceptionnelle du festival des Vieilles Charrues à Carhaix, en Bretagne. Un événement Virgin Radio à ne rater sous aucun prétexte qui, après deux annulations, devrait finalement pouvoir faire le plus grand bonheur des milliers de festivaliers ayant réservé leurs places. En attendant, la chanteuse canadienne avait prévu de terminer sa tournée américaine entamée avant la pandémie et d'enchaîner dans la foulée avec une nouvelle résidence dans un casino de Las Vegas. Seulement voilà, il semblerait que la santé fragile de la star ait eu raison de ses derniers concerts en Amérique du Nord. Une décision absolument déchirante que l'interprète de Pour que tu m'aimes encore a partagé il y a quelques jours avec sa communauté sur Instagram : "J’espérais vraiment être prête à remonter sur scène maintenant, mais je constate que je dois être plus patiente et suivre les recommandations de mes médecins. Nos spectacles demandent beaucoup d'organisation et de préparation, et nous devons donc prendre aujourd'hui des décisions qui affecteront les plans dans deux mois. Je serai tellement heureuse quand je retrouverai la santé, que la pandémie sera derrière nous et que je monterai sur scène à nouveau. En attendant, j’ai été très touchée par tous les messages d’encouragement que vous m’avez envoyés sur les réseaux sociaux. Je ressens votre amour et votre soutien et ça compte énormément pour moi."

Quant à ses projets dans l'hexagone, les Français attendent avec impatience le retour de la chanteuse. Initialement prévus en juin 2020 puis en mars 2021, les shows de la star à Paris La Défense Arena devraient finalement se dérouler en septembre 2022. Du moins, c'est ce qui est précisé sur son site officiel. Six concerts qui affichent déjà tous complet et qui, s'ils sont annulés, réduiraient définitivement à néant les espoirs des centaines de milliers de fans qui attendent d'applaudir leur artiste favoris. Alors que les rumeurs vont bon train concernant la santé fragile de Céline Dion, aucun cliché de la star n'avait fuité depuis près de deux ans. Mais ça, c'était avant la publication du dernier numéro de Paris Match dans lequel la rédaction dévoile des photos de la chanteuse à la sortie du dentiste à Las Vegas le 19 janvier dernier. Dans un article intitulé "La photo qui inquiète", la revue précise que "On l'aperçoit debout, émergeant de sa voiture. (...) On est surpris de la trouver là, marchant". Il faut dire que certaines sources mal informées affirmaient que cette dernière souffrait tellement qu'elle ne pouvait plus bouger de son lit. Il semblerait donc qu'elle ait assez de force pour accompagner ses jumeaux chez le médecin. Paris Match précise tout de même que "Céline a des cheveux blancs, pas de maquillage, les yeux fatigués". Pas de quoi affoler ses fans qui savent leur idole simple et très éloignée de l'obsession de la jeunesse qui règne dans le milieu !