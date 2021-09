Des fans de La Casa De Papel retenus dans un avion pour ne pas spoiler, le reboot de 4400 et une saison 2 pour Only Murders in the Building... Toutes les news série !

On ne va pas se mentir, les spoilers sont un fléau - encore plus avec des séries aussi populaires que la Casa de Papel : alors que les premiers épisodes de l'ultime partie ont (enfin) été publiés le 3 septembre dernier, Netflix a fait le nécessaire pour éviter les spoilers au maximum.

Ce qu'il faut avoir, c''est que le plus souvent, 12,5% des messages envoyés dans les premières heures de la diffusion d'un programme sont des spoilers. Pour éviter cela et pour protéger le suspens, Netflix a imaginé une projecteur à la façon d'une prise d'otage... dans un avion.

La saison 5 de La Casa De Papel

Les derniers épisodes de la partie cinq seront disponibles le 3 décembre prochain... et prière de ne pas spoiler !

En 2005, la chaîne américaine USA network lance une série de science-fiction intitulée Les 4400. Le synopsis, assez bien trouvé, raconte l'histoire de 4 400 personnes portées disparues au cours du 20e siècle et qui réapparaissent en un même lieu (Seattle, sur la côte ouest des États-Unis), à la suite du passage d'un mystérieux astéroïde. Si pour chacune de ces personnes, le temps s'est arrêté et elles n'ont aucun souvenir de leurs années d'absence (jusqu'à 60 ans pour certaines), le retour à la vie normale va s'avérer beaucoup plus compliqué que prévu. Pire, les équipes du NTAC (National Threat Assessment Center) vont rapidement s'apercevoir que certains des 4 400 développent des capacités paranormales, grâce à un neurotransmetteur qu'ils possèdent tous : la promicine.

Alors qu'un reboot des 4400 a été commandé par CW il y a quelques mois, la chaîne américaine vient enfin de dévoiler la première bande-annonce officielle de ce nouveau projet. Un extrait de quelques minutes dans lequel on découvre une intrigue sensiblement similaire à la série originale avec, à l'honneur, l'histoire d'une femme qui disparaît en 2005 avant de réapparaître subitement des années plus tard en 2021. S'étant terminé sur un cliffhanger, l'ultime épisode de la quatrième saison des 4400 pourrait donc enfin avoir droit à quelques réponses grâce à ce nouveau projet écrit par la scénariste et productrice de Riverdale, Ariana Jackson. Aucune date de diffusion n'a été précisée pour le moment même si les fans espèrent pouvoir profiter du pilote dans les semaines à venir.

C'est un nouveau programme qui a ravi les fans du "Murder Mystery" classique mais avec tous les attraits qu'ont à offrir les temps modernes ! Comme le précise un communiqué officiel de Disney+, "L’humour est là où on ne l’attend pas, dans des situations improbables". Avec des artistes mondialement connus pour incarner les personnages principaux -Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez- cette série s'annonçait comme le rendez-vous de la rentrée. Pas manqué. Un thriller humoristique disponible depuis le 31 août sur la plateforme Disney+ et qui a attiré de nombreux curieux. Et ce n'est pas fini. Cette nouvelle série Star Original aura droit à une suite puisqu'une deuxième saison de Only Murders in the Building vient d'être commandée.

.@OnlyMurdersHulu is officially coming back for Season 2! pic.twitter.com/2H2VY8lhLl — Selena Gomez (@selenagomez) September 14, 2021

Pour annoncer cette grande nouvelle, c'est Selena Gomez en personne qui a publié un petit message sur son compte Twitter. En effet, en légende d'une courte vidéo promotionnelle de la série (voir ci-dessus), la chanteuse et actrice a écrit "@OnlyMurdersHulu revient officiellement pour une saison 2 !" De quoi ravir les fans du programme humoristique qui devrait diffuser son dernier épisode le 19 octobre prochain. En parallèle, John Hoffman, qui a co-écrit le projet, s'est dit enchanté de continuer l'aventure : "Tout le monde dans notre incroyable 'Building' a travaillé avec amour et expertise pour créer une première saison à la hauteur de notre casting légendaire, notre bien-aimée New York City, et pour faire une série sur la connexion. Sentir que nous sommes connectés avec notre public, suffisamment déjà, pour avoir la chance de continuer, c'est formidable. Je ne trouve pas les mots…" précise ce dernier. Un rendez-vous sympathique qui pourrait bien attirer de nombreux abonnés à la récente, mais déjà populaire, plateforme du géant Disney.