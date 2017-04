Comme toutes les semaines, il s'en passe des choses dans le monde. Des infos improbables, des études WTF, des applications dingues... C'est pour vous aider à tout bien suivre comme il faut que VirginRadio.fr vous propose en ce beau dimanche matin de retrouver les nouvelles insolites les plus folles de la semaine. On aura donc découvert dans quelles villes il y a le plus de célibataires en France, préparez les cartons de déménagement, mais aussi où est-ce que les hommes infidèles rencontrent leurs maîtresses. Cela devrait intéresser tous le monde... Pour les jeunes parents en détresse, no panic, on a trouvé l'application qui va vous sauver la vie. On sait aussi qui est le meilleur, entre l'homme et la femme quand il s'agit de monter un meuble Ikéa, alors un mythe va-t-il s’effondrer ? Enfin, si vous avez une sœur, on a une étude qui va vous donner envie de lui faire plein de câlins et de lui dire merci... Mais on ne vous en dit pas plus et on vous laisse profiter de tout ça ! Quelles sont les infos qui vous ont le plus marqué cette semaine ?

Où les hommes infidèles rencontrent-ils leur maîtresse ?

Dans quelle ville trouve-t-on le plus de célibataires en France ?

L'application qui va sauver la vie de tous les jeunes parents !

Qui est le roi du meuble Ikéa ? L'homme ou la femme ?

Voilà pourquoi vous aller aimer votre sœur plus que jamais...