Des Burgers, les célébrités qui partagent votre anniversaire et Sylvester Stallone rompt avec les petit-amis de ses filles dans le Top Insolite de la semaine

Comme chaque semaine, zoom sur les news WTF et insolites qu'il ne fallait surtout pas manquer. Au programme, le champion de France du Burger, Sylvester Stallone qui rompt avec les petit-amis de ses filles ou encore le site magique qui vous dit quelles stars sont nées le jour de votre anniversaire. Bref, tout un programme.

On commence donc avec un peu de nourriture : Samuel Besnard est le champion de France du Burger et quelque chose nous dit que quand vous verrez sa recette, vous allez saliver.

Le champion de France du Burger

On poursuit avec Sylvester Stallone. Si Rocky peut paraître impressionnant, on vous laisse imaginer les présentations avec les petit-amis de ses filles... et justement, en cas de rupture, c'est l'acteur qui s'y colle : croyez-le ou non, c'est lui qui tape et envoie les SMS de rupture... sympa !

Vous voulez savoir avec quelles stars vous partagez votre anniversaire ? N'en dites pas plus, un site est spécialement dédié à ça. Alors pour imaginer la fête de vos rêves avec tout le gratin d'Hollywood, c'est par là.

Enfin, les amateurs de fromage seront ravis d'apprendre que plus ils en mangeront, plus vieux ils vivront. Moralité de l'histoire, mieux vaut ne pas se priver !

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news insolites !