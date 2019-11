Des animaux qui s'accouplent pour illustrer le bruit des dinosaures dans Jurassic Park...

C'est probablement l'un des plus grands succès du cinéma mondial ! Il y a plusieurs décennies, Jurassic Park apparaissait sur grand écran et attirait les foules dans les salles obscures. Un chef d'oeuvre signé Steven Spielberg qui s'est surtout fait applaudir pour son histoire originale, ses effets spéciaux ou encore sa bande sonore exceptionnelle... Car oui, il ne parait pas simple d'imiter les bruits des dinosaures disparus il y a plusieurs millions d'années. Pourtant, les techniciens du son ont parfaitement réussi leur mission. On vous explique comment.

Cela peut paraître dingue mais l'explication à l'origine des fameux bruits des dinosaures dans Jurassic Park tient en un mot : tortue. Et c'est Gary Rydstron, le designer sonore du film qui a eu la bonne idée d'utiliser le bruit que font les tortues de terre lorsqu'elles s'accouplent. Un son assez peu connu que l'on aurait pas forcément imaginé qu'il se retrouverait dans l'un des films sur les dinosaures les plus célèbres de ces dernières années. A noter que les équipes ont également utilisé les enregistrements d'un cheval, d'une oie ou encore d'un dauphin en rute. Décidément...