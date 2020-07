Depeche Mode bientôt de retour ?

Leur formation remonte à 1979, soit plus de 41 ans d'existence pour ce groupe de new wave et rock alternatif britannique ! Toujours aussi populaire, Depeche Mode aura enregistré pas moins de quatorze albums studio tout au long de sa longue et prolifique carrière. Une véritable bénédiction pour les millions de fans du groupe qui pourraient bien retrouver leurs idoles dans les mois à venir. En effet, plusieurs médias ont affirmé que les interprètes de Enjoy the Silence seraient sur le point de faire leur grand retour. Des informations divulguées, en premier lieu, par le fan-club slovaque du groupe (voir ci-dessous).

"Martin Gore compose dans son studio de Santa Barbara, Dave Gahan écrit des paroles à New-York et collabore en ligne avec Christian Eigner et Peter Gordeno sur de nouvelles musiques depuis le studio d'Eigner à Vienne. En raison des restrictions COVID-19, aucune session d'enregistrement en studio n'a encore été fixée." affirme la publication Facebook. De bonnes nouvelles qui coïncideraient parfaitement avec le timing de publication de Depeche Mode qui s'est appliqué à publier un album tous les quatre ans depuis 1993. Il faudra tout de même rester vigilant avec cette information qui n'a, pour l'instant, pas été confirmée par le groupe ou les membres de leur équipe.